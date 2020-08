Jorge Jesus foi acusado por Renato Gaúcho, treinador do Grêmio de Porto Alegre, de ter ligado a Éverton Cebolinha para convencer o jogador a não alinhar na partida com o Internacional de Porto Alegre, a contar para a final do campeonato Gaúcho.

O treinador do Benfica confirmou ter ligado ao jogador, mas negou a acusação.

«É verdade que lhe liguei. Por ser um dos alvos que eram importantes para o Benfica. Pela qualidade que tem - é um jogador titular da seleção do Brasil - eu sabia que para além do Benfica, ele também tinha o Everton e outra equipa alemã interessada nele. Procurei-o para o convencer a vir para o Benfica: porque é um grande clube e porque tem um grande projeto nacional e europeu, para atacar a Champions e as outras competições que estão na calendarização europeia. [Mas] Nunca falei para ele não jogar. Ele é testemunha disso e pode dizê-lo quando chegar a Portugal. Fiquei ainda mais satisfeito com a atitude dele: foi ter com o seu treinador e disse que queria jogar.»