O treinador do Benfica, Jorge Jesus, não acredita que um cenário como o que viu e destacou no último jogo oficial, ante o Boavista, possa repetir-se, sobretudo num jogo nas competições europeias. O técnico dos encarnados tinha sido crítico face às 31 faltas feitas pelos axadrezados.

«Não há equipa na Liga Europa ou na Champions que vá fazer 31 faltas. [O Rangers] é uma equipa poderosa na Liga Europa, com história e vamos ter um adversário difícil, que tem capacidade para disputar o resultado na Luz com o Benfica. Nós, temos convicção que temos equipa para ganhar, apesar de o adversário ainda não ter perdido, queremos ser os primeiros a ganhar ao Rangers [esta época]. Isso traz-me nove pontos em três jogos e uma classificação e pontuação que pode garantir o estarmos mais perto do primeiro ou segundo lugar», afirmou Jesus, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo da terceira jornada da prova, esta quarta-feira.

Jesus abordou ainda a questão do fair-play em campo, dizendo que tê-lo ou não perante as outras equipas não é questão para o próximo jogo. «Nestes jogos internacionais não acontece tanto antijogo, as equipas jogam com os seus conhecimentos e com o valor tático, portanto não entram em situações de quebra de ritmo, paragens constantes. Isso acontece mais depois de eu ter regressado a Portugal. Quando saí, já era assim. No Brasil, isso não existe: o jogador está no chão, o jogo segue, ninguém para, só o árbitro, se quiser. Essa característica acontece mais no futebol português e nos países que não têm equipas muito evoluídas. Nas competições europeias essa questão não se coloca, porque de certeza que não vai acontecer», analisou.

Para o duelo ante a formação orientada por Steven Gerrard, Jesus admite mudanças, mas só depois da avaliação que fizer junto dos jogadores, no treino desta tarde, agendado para as 17 horas. Este vai ser o único treino completo da equipa na preparação para os escoceses. Na véspera, os titulares no Bessa, na noite de segunda-feira, fizeram recuperação.

«Acho que temos quantidade e qualidade para poder fazer essa mudança, essa rotatividade dos jogadores. Com o Standard, mudei seis e não costumo mudar tantos, mas deu resultado. Amanhã, claro que vamos mexer, há jogadores que vêm de uma sequência de quatro jogos consecutivos e nunca foram substituídos. Apesar de não ter tido contacto com eles, porque ontem [terça-feira], praticamente só fizeram trabalho de recuperação, com outros componentes que não o treino, hoje [quarta-feira] vão treinar comigo. É hoje que vou ver como eles estão, a minha experiência e conversa com eles vai dar-me sinais para tomar opções», referiu.

O Benfica-Rangers joga-se a partir das 17h55 de quinta-feira, no Estádio da Luz e tem arbitragem do espanhol Gil Manzano. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.