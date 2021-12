O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Dínamo Kiev, da 6.ª jornada da Liga dos Campeões 2021/22 e que terminou com vitória dos encarnados por 2-0. O Benfica passou aos oitavos de final, mas após o encontro o técnico foi questionado sobre o momento que vive, sobretudo na relação com os adeptos após a derrota com o Sporting, no campeonato.

«Os jogos com o FC Porto terão sempre peso em função dos resultados. Como sabemos, o Benfica neste princípio de época tinha um objetivo, que conquistou. Estes jogos que vêm não são como o campeonato. Ou ganhas e continuas ou perdes e sais. Eu ponho sempre o cenário pela positiva. É fácil dizer agora que o Benfica passou. Quando saiu Bayern Munique e Barcelona ninguém gostou. Eu disse que íamos ser apurados. Não vou ser melhor por ter deixado o Barcelona de fora, não vou ser pior por ser eliminado pelo FC Porto. Isto faz parte da vida de cada treinador. A minha forma de estar vai ser igual.»