Durante o período em que o mercado de verão esteve aberto, Jorge Jesus nunca assumiu abertamente o interesse em fazer regressar David Luiz ao Benfica.

Primeiro, o treinador do Benfica considerou que este ainda não seria o momento ideal para o defesa brasileiro voltar à Luz e apontou a Turquia como o destino provável para o jogador. Mais tarde, no final de agosto, voltou a abordar o assunto numa altura em que o jogador foi novamente apontado às águias. «Trabalhou muitos anos comigo, sou muito amigo dele e falamos muito durante o ano. Mas é só isso e não mais», disse.

Agora, pouco mais de uma semana após o fecho do mercado, Jorge Jesus assumiu que David Luiz foi a prioridade número 1 para o reforço do eixo defensivo. «Todos sabem que se falou do David Luiz. Não vindo ele, não viria mais ninguém, porque eu não queria! Ficava com os que tinha e o Ferro não saiu exatamente para preencher esse lugar», revelou o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara.

A 28 de agosto, o Maisfutebol deu conta do interesse de Jorge Jesus em voltar a trabalhar com David Luiz no Benfica.

Apesar de não ter conseguido o regresso do defesa-cental de 34 anos, o treinador dos encarnados disse estar muito satisfeito com o plantel que conseguiu reunir.