Depois do encontro com Jorge Jesus, Antonio Tabet esteve presente no Esta Manhã, da TVI, e, naturalmente, falou sobre o técnico do Benfica.

O ator e argumentista, conhecido pelo projeto Porta dos Fundos – e que já fez parte da estrutura de comunicação do Flamengo –, confessou, em jeito de brincadeira, que tentou beijar os pés ao técnico português, e pediu-lhe que regresse ao mengão.

«Tentei beijar os pés dele. Disse-lhe: 'Você é o homem mais sexy que já vi na vida'. Porquê? Jorge Jesus é o treinador que mais venceu na história recente do Flamengo», começou por dizer.

«Levá-lo na bagagem na volta [para o Brasil]? Na hora que ele quiser», acrescentou.

Antonio Tabet deixou depois uma 'bicada' ao plantel do Benfica: «Aliás, todo benfiquista que encontro aqui, fala assim: 'Leva o Jorge Jesus embora, por favor'. Já um amigo adepto do Sporting diz: 'Deixa ele aqui'. Respondo sempre: 'Quero levar ele de volta'. Eles perguntam-me porquê, e eu respondo: "Não deve ser fácil para o Jesus comandar uma equipa que tem Gilberto, Lucas Veríssimo, Everton Cebolinha e tantos outros que no Flamengo não iriam nem para o banco de suplentes". Quero-o de volta. Volta Jorge Jesus, por favor!», pediu.