Jorge Jesus, treinador do Benfica, analisa a vitória sobre o Belenenses, no Jamor (0-3):

«Era um jogo que sabíamos que seria difícil. O Belenenses, defensivamente, é muito forte. Era a terceira equipa com menos golos sofridos. Das equipas que estão a jogar para os primeiros lugares, só o Sporting tinha vencido aqui. Por isso havia sinais de que o jogo ia ser difícil.»

«A primeira parte foi mais equilibrada, mas tivemos duas grandes oportunidades, nomeadamente a do Pizzi na cara do guarda-redes. Mas não fomos uma equipa tão agressiva em cima da última linha do Belenenses. A equipa não criou os movimentos que criou depois, na segunda parte. Falámos disso ao intervalo. Acabámos por fazer três golos, e depois até gerimos melhor, mas mesmo assim nos últimos minutos ainda colocámos a equipa em risco sem necessidade nenhuma. A equipa corre mais, melhorou, treina mais… já falámos sobre isso. A equipa tem vindo a melhorar, e espero que vá melhorar ainda mais, pois tem margem para recuperar a capacidade que perdeu. Não é por acaso que, nestes últimos jogos, temos visto a equipa mais forte na segunda parte. Há um mês e tal era o contrário: na segunda parte a equipa andava. Isso tudo faz com que as vitórias estejam mais próximas. Para além disso melhorámos muito defensivamente, a equipa melhorou com a entrada do Lucas Veríssimo.»

«Andar atrás dos rivais, com a pontuação que temos, e mostrar a capacidade emocional e a confiança que os jogadores estão a mostrar, não é fácil. Isso mostra a categoria dos jogadores. Os jogadores não estão a ser comandados pelos resultados, querem recuperar, e estão com uma cabeça boa para enfrentar esta reta final do campeonato. Vamos jogo a jogo. Queremos passar de quarto para terceiro, de terceiro para segundo… estamos dependentes dos rivais.»

[está confiante no apuramento para a Champions e na conquista da Taça de Portugal?] «Final da Taça…vamos estar lá. Dependes apenas de ti. No campeonato estamos dependentes dos rivais. A equipa está em busca da recuperação, sente que está a melhorar, e isso moraliza toda a gente. Se seremos capazes, não sei, mas vamos à procura de chegar perto dos primeiros lugares.»

[a inclusão de Waldschmidt no onze era para procurar arranjar espaço entre linhas?] «A ideia era essa, mas não conseguimos. Os nossos alas e o nosso segundo avançado nunca conseguiram ganhar vantagem quando a bola entrou. Andámos à procura do jogo entre-linhas e não demos profundidade ao jogo. Foi um dos temas falados ao intervalo. Os dois primeiros golos foram movimentos de profundidade. Um é um cruzamento, o outro não, é um passe vertical do Diogo. Foi isso que fez a diferença.»

[o Benfica não marcava três golos desde a quarta jornada…] «São indicadores. Temos de tirar ideias em função dos resultados. Se marcámos três golos, é um sinal de que a equipa tem vindo a melhorar em vários setores, e a melhorar fisicamente, e por isso fez três golos. São esses sinais em que acreditamos, fazemos as nossas estatísticas, mas factuais. Fizemos 615 passes. Nunca a equipa do Benfica tinha feito tantos passes. Esse é um sinal de que estamos a melhorar.»