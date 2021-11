Sexta-feira, Paços de Ferreira. Terça-feira, Barcelona. No espaço de poucos dias, o Benfica tem dois jogos que podem definir o futuro em duas competições: Taça de Portugal e Liga dos Campeões.

Primeiro, Jorge Jesus não quis assumir preferência por nenhuma dessas partidas, na antevisão ao encontro com os pacenses, mas depois lá admitiu que, se tivesse de apostar todas as fichas, seria no duelo da Taça.

«A calendarização e os objetivos dos grandes clubes pressupõem dificuldades em todo o lado. Se quiseres ganhar todas as competições, tens sempre de passar dificuldades e decidir em função dos jogos, nesse caso para dois jogos. Qual é o mais importante: para mim são os dois, o jogo da Taça é uma competição que, para mim, é uma paixão antiga. E o jogo da Champions… o primeiro grande objetivo foi conquistado [passar o play-off], o segundo é passar a fase de grupos num grupo onde à partida ninguém nos dava possibilidade passarmos. E agora estamos a discutir o apuramento com o Barcelona. Como treinador do Benfica sinto-me muito orgulhoso», afirmou.

Sou um viciado em jogo [futebol], e esse termo das fichas todas é giro. Primeiro penso no jogo do Paços, uma prova na qual o nosso objetivo é ganhar o troféu. No jogo da Champions, o objetivo é passar à próxima fase. Conquistar o troféu podemos sonhar, ando há muitos anos a sonhar com isso, mas é completamente diferente. Por isso, onde vou apostar as fichas todas, que eu sei que estão disponíveis, é amanhã para o jogo», acrescentou, mais à frente.

O Benfica defronta esta sexta-feira o Paços de Ferreira, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal. A partida tem início às 20h45 e terá transmissão na TVI.