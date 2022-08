Agora no Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, Pizzi recordou a passagem pelo Benfica, clube que representou durante oito anos.

Convidado a escolher os melhores treinadores com quem trabalhou, o internacional português destacou a qualidade tática de Jorge Jesus, atual timoneiro do Fenerbahçe.

«A nível tático fico-me pelo mister Jorge Jesus, é inacreditavelmente bom. Trabalha muito bem. Se calhar é cansativo, vai ao pormenor, mas é muito bom, sobretudo no plano defensivo. Taticamente foi o treinador com o qual aprendi mais. Levei bastante duras, principalmente naquela altura em que o Enzo Pérez ia sair [em 2014/15] mas chamava-me à parte, já estava a preparar-me para jogar a oito. Ajudou-me bastante», começou por dizer, em entrevista ao Canal 11.

Pizzi lembrou depois Rui Vitória e Bruno Lage, o técnico com quem mais se divertiu: «Bruno Lage foi o treinador com que me diverti mais a jogar. Tinha uma mentalidade mais jovem, os treinos eram muito bons. Éramos felizes dentro de campo. Senti-me muito bem.»

O jogador de 32 anos negou que tenha tido qualquer influência nas saídas de Jesus, Lage e Rui Vitória do Benfica, algo que chegou a ser falado, e explicou a decisão de sair das águias.

«Saí por vontade própria, senti que o meu ciclo tinha terminado e queria procurar desafios diferentes. Surgiu a oportunidade de aliar a parte financeira com o conforto e acabei por decidir que o meu ciclo tinha terminado. Amo muito o Benfica, quero muito que sejam campeões, mas quis libertar o Benfica do Pizzi e o Pizzi do Benfica. Não quero ser um entrave», justificou.

«Não me senti empurrado, de todo. Desde a direção ao mister Schmidt, que é uma pessoa e um treinador espetacular. Sempre me disseram que a decisão era minha. E acho que vamos ser todos felizes. Não saio com mágoa. Saio com a ideia de que as coisas podiam ter sido diferentes, mas muito feliz com a minha história no Benfica, dei tudo pelo clube. Saio de cabeça erguida e de consciência tranquila.»