No dia em que recebeu a distinção do nosso jornal, Pizzi «tirou» dez minutos para falar em exclusivo ao Maisfutebol. O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em entrevista ao canal do clube admitiu que Pizzi volte a um papel que já desempenhou com o próprio «JJ» ao comando da equipa.

O treinador Jorge Jesus disse, falando de si, que os jogadores de último passe não jogam nas laterais, mas sim no corredor central. Não sendo novidade para si, que diferenças há do Pizzi num flanco em relação ao Pizzi no meio?

«Muda significativamente a minha maneira de jogar. Com a entrada que o ‘mister’ teve cá da outra vez, que me colocou no meio, o meu jogo muda bastante. É mais um jogo de passe, de descobrir os meus colegas mais à frente, descobrir o espaço entre linhas. [Nos últimos tempos] Estava a ser eu o jogador que estava entre linhas e agora tenho de ser eu a fazer o passe para o jogador que lá possa estar. O ‘mister’ também gosta que o jogador nessa posição conduza a bola, que ultrapasse linhas, seja com a bola no pé seja com o passe. Varia um bocado a minha maneira, mas seja à direita, seja no meio, o mais importante é meter na cabeça as ideias do treinador e fazer as coisas em prol da equipa. O que quero é participar e jogar e ser importante para conquistar vitórias.»

Mas não se sente mais confortável numa dessas posições?

«Acho que pela minha maneira de jogar e por gostar de ter a bola posso, se calhar, sentir-me mais importante a jogar no meio. Gosto de ter a bola e controlar os tempos de jogo. Gosto de variar o centro de jogo, associar-me com os meus colegas em tabelas. Posso sentir-me mais confiante no meio, mas jogando na direita ou no meio é igual. O mais importante é participar da melhor maneira.»

