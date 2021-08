Jorge Jesus só vai decidir nesta quarta-feira como vai montar a equipa no jogo com o PSV no Estádio da Luz.

«Só amanhã é que vou decidir. A equipa está muito confortável num e noutro», disse relativamente aos sistemas de jogo com três centrais ou com quatro defesas que já testou em 2021/22.

O treinador do Benfica explicou que a decisão que vier a tomar está relacionada com uma característica coletiva da equipa holandesa e, também, com um jogador em particular.

«Vou ver o que é melhor para poder parar um bocadinho a largura do PSV, que tem uma largura muito grande no jogo. E para tentar quebrar algum movimento entre linhas do Mario Götze. Isso vai ser determinante para apresentarmos um ou outro sistema», mencionou.

Outra das dúvidas na equipa do Benfica reside na frente de ataque: Gonçalo Ramos ou Yaremchuk? Jesus não abriu o jogo e até baralhou as cartas. «Podem jogar os dois. Podem completar-se. Ainda tenho um treino amanhã [quarta-feira] de manhã e não decidi muito bem como vou lançar a equipa em termos de sistema. E podem jogar os dois ou só um. Estão os dois muito bem e terei de decidir por alguns pormenores que um tem a mais e outro a menos. Mas depois do treino vou-me decidir.»

O treinador das águias abordou ainda as diferenças entre o jovem avançado português e o ucraniano. «Um tem mais experiência. Têm características diferentes, apesar do Gonçalo Ramos poder jogar também como número 9, como penso que vai ser o futuro dele. Na formação jogou muito como segundo avançado/terceiro médio e isso dá-lhe alguma mobilidade que o Roman [Yaremchuk] não tem. É um ponta de lança que procura muito bem o espaço, joga muito bem dentro da área e por isso é que ele é um goleador. Por esse motivo é que também fomos à procura de um avançado que tivesse características diferentes», rematou.