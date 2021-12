Minutos depois do comunicado no qual o Benfica oficializou o fim da ligação de Jorge Jesus e confirmou a nomeação de Nélson Veríssimo para orientar a equipa principal até ao fim da época. Rui Costa e Jorge Jesus compareceram na sala de imprensa do Benfica Campus e prestaram, cada um, uma curta declaração sem direito a perguntas dos jornalistas.

Ambos concordaram que o término antecipado da ligação foi o melhor tanto para o Benfica como para Jesus. «Não era este o desfecho que ambos ambicionávamos. Trabalhámos arduamente para chegar ao fim deste ano com objetivos cumpridos mas, com a mesma frontalidade que sempre tivemos, chegámos à conclusão de que este dia foi o melhor para ambas as partes», começou por dizer o presidente dos encarnados, desejando felicidades para a carreira do agora ex-treinador do Benfica.

A seguir à curta declaração de Rui Costa, Jesus, com a voz trémula, também falou. «Este projeto, que eu abracei com muito coração, chegou ao fim. Vim para o Benfica sempre a pensar que era uma solução e não um problema. Para os interesses do Benfica e pelo que é o melhor para todos, achei por bem que esta solução era a melhor para ambas as partes. Tive muita honra por mais uma vez ter voltado a esta casa e ter defendido mais uma vez os interesses do Benfica», disse Jorge Jesus.

Depois de falar, Jesus levantou-se da cadeira da sala de imprensa do centro de treinos do Benfica e abraçou Rui Costa. «Obrigado, Jorge», ouviu-se da boca do dirigente.