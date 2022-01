O presidente do Benfica, Rui Costa, em declarações à BTV.

Sobre a saída de Jorge Jesus

«Jorge Jesus como homem do futebol e após o episódio que irei explicar chegámos à conclusão de que as coisas iam ser difíceis para nós. O mês de dezembro é penoso. Tivemos três derrotas pesadíssimas com os rivais. O que chocou mais não foram as derrotas em si, mas o modo como perdemos, uma delas em casa. A derrota com o Sporting criou um ambiente que não era favorável. Com a história do Flamengo e com um treinador mediático, mérito dele, fez com que o ambiente à volta da equipa e treinador tivesse ficado bastante pesado. Acabou por finalizar naquele episódio com a equipa toda. Se calhar devia ter explicado. Explico agora por que é que não falei na altura. Foi para não criar mais atrito e deixar a equipa o mais tranquila possível. Não queria tirar o foco ao novo treinador. Não foram os treinadores que despediram o treinador, foi uma sequência de episódios.»

Mantém a confiança em Pizi?

«É verdade algumas coisas ditas na comunicação social, outras empoladas. Houve uma desavença entre jogador e treinador, que se deram sempre bem. Não há grupo nenhum, há um grupo de 27 jogadores que luta por um objetivo. Criam-se mitos, o Pizzi merece o nosso respeito. Houve um desentendimento no qual a equipa manifestou apoio a Pizzi e quando se diz que interpelei a favor de Pizzi, quem diz isto não conhece Jorge Jesus. Não me conhece a mim, mas não conhece Jorge Jesus. Houve jogadores que foram afastados no planeamento da época e se Jesus tivesse decidido assim, eu não me punha na posição de ir contra o treinador. Após o incidente, o que fiz foi em coordenação com Jorge Jesus. Jesus não o excluiu até final da época. Eu estava no Seixal e nesse preciso momento decidimos acabar a história. O que depois leva Jesus e a mim a pensar não é a questão Pizzi. Essa é resolvida entre conversa com treinador e jogador. O que pesa é que os jogadores ficaram do lado de lá e não do lado de cá. O incidente acontece numa altura em que Jesus não estava no balneário. Esse mal-estar dele foi após perceber que equipa não ficou do lado dele. Este episódio vem na sequência de outros.»

Flamengo em casa de Jesus:

«Estamos a falar de pessoas do futebol. Uma das preocupações que tínhamos era o massacre do "Jesus vai para o Flamengo". As pessoas estavam cá. Não é preciso ter autorizações. Eu falava com Jesus todos os dias, discutíamos muito o tema ao ponto de perguntar-lhe qual era o interesse dele. A vontade de Jesus era de continuar até final do contrato. Isso foi-me dito por Jesus. A famosa autorização foi, "então faz-me um favor e diz-lhes que não". A razão de falar diretamente com o próprio clube era libertá-lo desse peso e esse compromisso foi cumprido à regra. Tanto assim é que João de Deus disse tal e qual o que disse. Esse compromisso foi feito entre os dois e respeitado pelos dois. Tanto assim é que quando Jesus é despedido, o Flamengo já tem outro treinador.»

Sobre Nélson Veríssimo

«Veríssimo é homem da casa. Era preciso dar um choque no paradigma. O trabalho na equipa B é demonstrativo da qualidade dele. É um benfiquista ferrenho, com ambição enorme, conhecia o plantel, era mudança, mas com conhecimento e acredito nas capacidades dele. Sei o que sofre pelo clube. Vai ser mais um que ao mínimo resultado que não seja positivo vai sofrer a dobrar. Tem feito trabalho fantástico na formação. Estou convencido que nos dará a volta. Estou convencido que Veríssimo não será para seis meses, mas vamos ser cautos, tanto eu como o Nélson.»