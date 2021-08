O Benfica fará nesta terça-feira o terceiro jogo em menos de uma semana, situação que tem obrigado a gerir a equipa fisicamente, como o fez no arranque do campeonato, quando fez seis alterações comparativamente com a partida dias antes com o Spartak Moscovo para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Jorge Jesus confirmou que Gonçalo Ramos é um dos jogadores em dúvidas depois do desgaste a que esteve sujeito no duelo com o Moreirense, no qual os encarnados jogaram quase uma parte em inferioridade numérica, mas deixou uma garantia: «Ainda não sei como estão os jogadores, mas se o Gonçalo Ramos estiver recuperado fisicamente, é ele que vai jogar», começou por dizer.

Tal como o fez após o jogo de Moreira de Cónegos, Jesus voltou a elogiar a entrega do jovem avançado. «Quer dizer-vos, porque vocês não sabem, que o Gonçalo foi o jogador que mais quilómetros correu no jogo com o Moreirense. Correu quase 13 quilometros e é muito difícil um ponta de lança correr quase 13 quilómetros. A equipa ficou com menos um jogador e ele ajudou a equipa até estar arrasado fisicamente e isso pode ter consequências para o jogo de amanhã», reconheceu.

Jesus foi depois questionado sobre se os bons sinais deixados por Gonçalo Ramos neste arranque de temporada o deixariam mais tranquilo quanto à possibilidade de ver sair da equipa alguns avançados até ao fecho do mercado. Fintou-a, mas destacou o crescimento de Gonçalo: «É normal esta evolução dele e de toda a equipa. Está a trabalhar comigo há um ano e mal de mim se não tivesse capacidade para fazer evoluir os jogadores que trabalham comigo», vincou.

Nesse sentido, o treinador do Benfica abordou o arranque de temporada com duas vitórias em dois jogos, algo que nunca havia alcançado nas anteriores sete temporadas à frente das águias. «Queremos sempre começar bem, seja em que competição for. Mas o facto de começar bem não significa que terminemos bem. Isto é como acaba, não como começa. Estamos a começar melhor e há justificação para isso. Um ano de trabalho e conhecimento melhor da equipa. E os jogadores conhecem melhor o que eu quero. Quando regressei ao Benfica, estavam cá dois ou três jogadores. Isso dá uma identificação melhor da equipa com o treinador e do treinador com a equipa. É natural que estejamos mais fortes no início desta temporada. É o trabalho», observou.