Já não é a primeira vez que se defrontam, e Jorge Jesus acredita que nem ele nem Sérgio Conceição têm alguma coisa a esconder.

Na conferência de imprensa de antevisão à Supertaça, agendada para esta quarta-feira, o treinador do Benfica defendeu que não acredita que a estratégia do FC Porto mude muito para este jogo.

«Normalmente a ideia de jogo do FC Porto passa pelos três jogadores com muita mobilidade no ataque, com Marega mais centralizado. Penso que não deve fugir muito desta ideia. Penso que será dentro disto, com Marega, Luis Díaz e Corona no ataque e o Otávio com mais chegada ao processo ofensivo. Não há nada para esconder, nem da minha parte nem do Sérgio», disse.

Depois, Jesus foi questionado sobre uma eventual mudança de atitude na sua forma de comunicar durante a época, e lembrou que a experiência o tem feito melhorar algumas coisas.

«Hoje não comunico com os jogadores como comunicava. Evoluí com a experiência. Em termos de comunicação para a imprensa acho que é muito mais importante de falar do que é o jogo do que falar em coisas que possam não interessar ao que é o jogo e o futebol.»

«Eu sei que gostavam que eu disse que vamos ganhar ao FC Porto e vamos cilindrá-los. Mas sabem quantas vezes o Benfica jogou na época passada com o FC Porto? Três, e perdeu sempre. Tenho de respeitar os meus adversários, sejam eles quem forem. Tenho muito respeito pelo adversário que vamos enfrentar. Se me perguntam se estamos confiantes, sim, estamos 100 por cento confiantes. Se querem frases para fazerem manchetes, esqueçam. Tenho outra ideia do futebol agora», atirou.