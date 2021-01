Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa no final do empate (1-1) em casa com o Nacional:

«Pensei que a entrada do Gonçalo Ramos, já que o Darwin não estava a ter dinâmica, pudesse acrescentar alguma coisa com a capacidade de finalização na área, e pensei que o Pedrinho podia fazer alguma assistência com a qualidade de passe que tem, já que o Rafa não estava a conseguir.

Mas o jogador que entrou e que trouxe mais foi o Taarabt, que teve duas excelentes oportunidades de golo, uma delas na cara do guarda-redes, quis dar ao Seferovic em vez de rematar. Acho que todos os jogadores que entraram, trouxeram alguma coisa, mas o que mudou mais o jogo foi o Taarabt.