O Flamengo defendeu com sucesso o título de campeão brasileiro conquistado em 2019 com Jorge Jesus e o técnico foi questionado sobre isso mesmo a fechar a conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 2.ª mão da meia-final da Taça de Portugal diante do Estoril.

«É como o Arsenal agora. Se me perguntar qual era a equipa que eu gostava que vencesse a Liga Europa, eu respondia o Arsenal. Porquê? Porque tem lá dois jogadores que estiveram comigo, um no Benfica e outro no Flamengo: o David Luiz e o Pablo Marí. E o Flamengo é a mesma coisa: deixei lá jogadores, amigos, e a gente quer é o bem dos amigos. Fiquei feliz que o Flamengo tivesse ganho.»

Refira-se que alguma imprensa tem apontado como possível um eventual regresso de Jorge Jesus ao Flamengo.