Jorge Jesus não atira a toalha ao chão na luta pelo título, mas reconhece que, nesta altura, é o Sporting o principal favorito nessa corrida.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, das meias-finais da Taça de Portugal, o técnico dos encarnados reconheceu que os leões conquistaram esse estatuto «por mérito próprio».

«Nem tenho dúvidas que o Sporting é o principal favorito. Isso do jogar jogo a jogo [discurso de Ruben Amorim] são estratégias, que eu respeito, mas o principal favorito é o Sporting, por mérito próprio. Tem uma vantagem em relação ao Benfica, FC Porto e Sp. Braga [equipas que estão nas competições europeias], é joga de semana a semana, não se passa nada», defendeu.

«Mas ainda bem que jogamos de dois em dois dias. A covid-19 acabou no Benfica durante três meses, a acreditar na imunidade referida pelos cientistas, e é nestes três meses que acreditamos que vamos voltar ao nosso nível», acrescentou.

Ultrapasso o surto do novo coronavírus no plantel, Jesus assume que o seu maior desafio neste momento é recuperar a forma individual dos jogadores: «Hoje tenho jogadores para gerir a equipa. Mas há um mês não tinha. Tinha onze e os outros estavam em casa doentes. Hoje tenho a possibilidade de poder mexer na equipa, com a confiança de que tenho jogadores já completamente recuperados e que estão à procura da melhor forma. Esse é o meu grande desafio, recuperar os jogadores individualmente, para que voltemos a ser fortes e competitivos coletivamente.»