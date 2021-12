Rodolfo Landim foi reeleito presidente do Flamengo neste sábado, e por isso Marcos Braz continuará como vice-presidente responsável pelo futebol. Em declarações aos jornalistas após a contagem dos votos, o dirigente incluiu Jorge Jesus entre as opções para a sucessão de Renato Gaúcho.

«O Jorge tem um contrato em vigência, tem dois compromissos importantíssimos nesses próximos 20 dias. É uma temeridade eu chegar aqui e falar do Jorge, até pela situação dele no Benfica, neste momento. É um treinador que deu certo no Flamengo, que tem muita ligação à torcida, até porque ganhou muito aqui. Vamos dar tempo ao tempo. Sem estar na inércia, mas com calma. Vamos ter um técnico com uma equipa para, em 2022, voltarmos aos títulos», referiu Marcos Braz.

«O Jorge não é um plano, é uma opção. O que eu estou a dizer é que não vamos decidir nada antes de acabar o Campeonato Brasileiro. Temos dois jogos, com o Santos e com o Atlético Goianiense. Eu vou estar lá, como em todos os jogos. Depois disso vamos mexer-nos no mercado. Mas não há ninguém a sondar nada, nenhum empresário a sondar o mercado. Quem está a ver e a definir quem pode treinar o Flamengo é o departamento de futebol», garantiu.

Relativamente a Carlos Carvalhal, também associado ao Flamengo, Marcos Braz referiu que teve contactos com o treinador do Sporting de Braga «há quase um ano, não agora». «Assim como contactei com outros técnicos. Mas estou a responder que tive, de facto, contacto com ele. O Carvalhal tem contrato e esta janela é diferente, toda a gente tem contrato, não estamos no final da época», explicou.