Vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz mostrou-se tranquilo em relação ao interesse do Benfica em Jorge Jesus, técnico do mengão.

Em declarações ao jornal A Bola, o dirigente do clube brasileiro não abriu o jogo sobre a situação, mas mostrou-se tranquilo.

«Um grande clube português querer contratar o Jorge é sinal de que acertámos ao acreditar nele há um ano. Nada que seja inesperado», disse, acrescentando depois: «Não conversei com o Jorge sobre esse assunto. Se houver qualquer interesse dele em falar sobre qualquer assunto, falarei com ele. Vou aguardar.»

«Não tenho de negociar nada. A minha relação com o Jorge é maior do que isso, muito maior do que isso. Vai conversar comigo na hora que entender ou se entender que tem alguma coisa para falar. Não tem de abrir negociação», prosseguiu.

«Se acredito que Jorge Jesus vai cumprir contrato? Não acredito em nada. Acredito é que, enquanto o Jorge estiver aqui, vai dar o máximo. A hora que ele vier falar comigo vou conversar com ele, sobre qualquer sensibilidade minha, do Flamengo ou dele. Antes, nada podemos adiantar. Sinto-me numa posição muito confortável em relação ao que está a acontecer pela lealdade e relação com o Jorge. O final vai ser bom, seja ele qual for», disse ainda.