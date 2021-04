O treinador do Benfica, Jorge Jesus, garantiu este sábado que o guarda-redes grego Odysseas Vlachodimos não vai ser castigado por ter demonstrado publicamente que pretende sair do Benfica, mas defendeu também que o helénico não tinha de expressar-se sobre o clube, por estar ao serviço da seleção.

«Não vai ter castigo. Teve uma opinião. Há jogadores que pensam mais no coletivo e outros mais no individual. O castigo que poderia dar era tirá-lo da equipa, se ele estivesse a jogar. Não justifico a nenhum jogador porque é que não vai jogar, nem permito que me perguntem porque é que não vão jogar. Eu sou o treinador», disse Jesus, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo, da 25.ª jornada da I Liga, marcado para segunda-feira.

«Conto com o jogador. Os jogadores têm duas situações. A carreira individual e a coletiva. Todos olham para a carreira por estes dois prismas. Ele deu a opinião para o que projeta para a carreira. Não foi o momento certo para falar porque estava na seleção e não tinha de falar do clube. Ficámos a saber qual a ideia dele», disse, ainda, o técnico dos encarnados.

Vlachodimos disse a meio da semana que estava «pronto para seguir em frente» na carreira, dando a entender a vontade de sair dos encarnados.

O Benfica-Marítimo joga-se às 19 horas de segunda-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.