A detenção de Luís Filipe Vieira está a ter repercussão internacional. O nome do Benfica aparece em vários jornais europeus e também no Brasil, país especialmente atento à vida do clube onde está o treinador Jorge Jesus.



Em Espanha, o AS escreve que Vieira foi detido por «fraude fiscal» e que é suspeito de «abuso de confiança» na venda do capital da SAD a um acionista.



A conceituada Reuters diz que o presidente do Benfica é «suspeito» num caso de corrupção. «Vieira é formalmente suspeito de participar num esquema de corrupção», escreve a agência de notícias.



No Brasil, o Globoesporte diz que o presidente do Benfica, «responsável por levar Jesus para Portugal», terá «beneficiado um acionista» e irá «passar a noite na prisão». O ESPN Brasil sublinha também a detenção de Bruno Macedo, empresário envolvido no regresso de Jesus ao Benfica.



Em Itália, o Calciomercato fala em «duro golpe para o Benfica» e em França o So Foot classifica Vieira e o filho, Tiago, de «duo infernal». «Fraude fiscal, abuso de confiança e lavagem de dinheiro» são os crimes elencados pelo site gaulês.



A agência France-Presse salienta que Vieira está envolvido em «meia dúzia de escândalos» nos últimos anos.