Benfica: José Melro a caminho do Marítimo em definitivo
Atacante reforça o líder da II Liga
José Melro vai deixar o Benfica para prosseguir a carreira no Marítimo, atual líder isolado da II Liga.
O avançado móvel de 21 anos, que está nos encarnados desde 2022/23, ruma aos insulares a título definitivo, confirmou o Maisfutebol.
Internacional sub-18, sub-19 e sub-20 por Portugal, José Melro evoluiu nas últimas duas épocas na equipa B das águias, pelas quais marcou sete golos em 43 jogos.
Nesta temporada fez nove jogos e um golo sob o comando de Nélson Veríssimo na II Liga, além de fazer parte da equipa que tem disputado a Premier League International Cup, competição sub-21 que se joga em Inglaterra.
