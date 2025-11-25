Na reação ao triunfo do Benfica sobre o Ajax, em Amesterdão, por 2-0, na quinta jornada da fase de Liga de Champions, José Mourinho voltou a debruçar-se sobre o comentariado televisivo e as suas críticas públicas à equipa.

«Quando temos um país que tem comentários e não quero exagerar, mas ontem dizia 23 horas e meia por dia na televisão, a brincar... o Benfica ajuda todos a ter tema de discussão porque eles esgotam-se. A partir de uma simples intervenção de um treinador ao intervalo que não teve problema de a trazer ao domínio público, fez-se um bicho de sete cabeças. Hoje li um grande treinador português como Sérgio Conceição a dizer que tem 52 anos e, a este ritmo, também jogava... onde está o drama? Não o vejo. Como dizia ao vosso colega, e espero que não tenha levado a mal, eu enquanto pai não sou sempre simpático com os meus filhos.

«Depois de 25 anos sentado no banco e 1200 e qualquer coisa 'half-time talks' [palestras ao intervalo], deem-me o crédito de achar que posso fazer as coisas bem. Acho que o impacto do que disse foi positivo porque a equipa foi séria. Cumpriram, foram solidários, quando o jogo foi na direção do que não queríamos souberam resistir. Soubemos fechar a porta no fim. É normal o que aconteceu.»