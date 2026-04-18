José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi com o Sporting, em Alvalade, na 30.ª jornada da Liga (domingo, 18h00). O técnico encarnado não quis revelar em que onze vai apostar, considerou que os adversários têm tido dificuldades perante os encarnados e falou ainda do árbitro João Pinheiro.

Rui Borges disse que um dérbi transcende os momentos das equipas

«Concordo. Um dérbi é um dérbi. Não há necessidade de motivações extra, independentemente de classificações e objetivos. Trata-se de um jogo importante do campeonato, mas se fosse no verão, num torneio do Algarve, seria sempre um dérbi também. Gosto de os jogar, sei das dificuldades, mas sei também do prazer que é jogar jogos desta dimensão. Objetivos são os de sempre: ganhar e, obviamente, respeitar a essência de um dérbi. Mas, já disse e repito: são dos jogos que menos me preocupam ao nível motivacional, do foco, da atitude e da vontade de jogar.»

Mourinho não revela o onze do Benfica

«A equipa não lhe dou. O Rui também não dá a dele. Se ele quisesse trocar, eu trocava sem qualquer problema. Não vejo grande vantagem em esconder ou não, mas não a vou dar. Eventualmente, não haverá assim tão grandes surpresas que justifiquem este meu secretismo.»

Tendo em conta que o Sporting tem jogado melhor, por que acredita que consegue ir a Alvalade ganhar?

«Faz-me acreditar na nossa história no campeonato, somos uma equipa difícil para qualquer adversário. Ainda nenhuma equipa conseguiu ter um jogo fácil contra nós. A equipa que teve o jogo mais fácil contra nós foi o Casa Pia. Todas as outras equipas tiveram jogos muito difíceis com o Benfica. Mesmo as equipas que empataram poderiam ter pedido. Quero acreditar nesta linha de comportamento. Quero acreditar no trabalho que fizemos durante esta semana. Não tenho razão para não acreditar. Estou de acordo que o Sporting está muito bem, a jogar muito bem, recentemente fez dois jogos muito bons na Champions. Temos de ser pragmáticos, coerentes e humildes, no sentido de reconhecer que vamos ter um jogo muito difícil. O Benfica há muito tempo que não ganha o dérbi de Alvalade, mas vamos lá para ganhar.»

Arbitragem de João Pinheiro

«Só critico os árbitros depois dos jogos, antes dou sempre a maior confiança, não me parece correto duvidar da competência e, muito menos, da honestidade de cada um deles. Vir o João Pinheiro ou o [Fábio] Veríssimo dá-me exatamente igual. Antes do jogo não digo nada. Depois do jogo sinto-me na liberdade de poder analisar, dizer se gostei ou não e onde falhou, mas antes do jogo nada. A nomeação não me diz nada de positivo ou negativo. Ser o João Pinheiro ou outro árbitro não me diz grande coisa.»