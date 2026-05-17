Após o último jogo da temporada, na vitória sobre o Estoril (3-1), José Mourinho elogiou a postura dos jogadores e falou sobre a invencibilidade no campeonato.

Benfiquismo

«Falamos abertamente sobre isso no final da minha carreira.»

Jogo

«Foi um jogo igual a tantos outros, ou seja, um Benfica muito bom e muito forte. Que raramente consegue transformar em golos tudo aquilo que constrói. Este resultado é curto. Muito curto. Com uma ou outra exceção que já identifiquei, um Benfica de jogadores dignos que respeitam o clube e a profissão. Não jogam só contra o adversário.»

Invencibilidade

«Sermos a única equipa sem derrotas não é um título. Todos nós preferíamos duas ou três derrotas e um resultado melhor, mas diz muito da equipa. A única coisa que levam para casa é essa situação quase histórica de levar um campeonato sem derrotas. É a primeira vez na minha carreira mesmo ganhando Championships nunca o fiz. Trocaria isso pelo titulo. Isso reflete bem a mentalidade da equipa, a empatia. É mais facil ser invencível quando estás em primeiro. Sem isso, reflete ainda mais a personalidade e o respeito dos jogadores. Isso deixa-me orgulhoso.»

Futuro

«O meu futuro deverá ser decidido esta época. Não tenho uma proposta do Real. Estou próximo do Florentino há 13 anos mas isso não quer dizer nada.»