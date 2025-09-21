António Silva cumpriu frente ao AVS o 150.º jogo com a camisola do Benfica e este domingo recebeu uma camisola alusiva à marca que atingiu neste sábado, aproveitando para abordar, entre outros temas, a chegada de José Mourinho ao comando técnico da equipa principal.

Em declarações à BTV, o internacional português mostrou-se feliz com a contratação do «Special One» e assegurou que, acima de tudo, aquilo que Mourinho vai trazer ao grupo é a «mentalidade vencedora».

«Toda a gente sabe da qualidade que o mister Mourinho aporta às suas equipas, acho que, acima de tudo, é muito da sua mentalidade vencedora por ter passado por muitos clubes, por ter ganhado em todos os lados, e acho que é isso que ele pode trazer à nossa equipa», afirmou.

Assista aqui às declarações de António Silva: