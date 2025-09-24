A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) vai avançar com uma queixa junto do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) contra o treinador do Benfica, José Mourinho, confirmou o Maisfutebol junto de fonte da APAF.

Em causa, estão as palavras de Mourinho após o empate ante o Rio Ave (1-1), em jogo da primeira jornada da Liga, na noite de terça-feira, quer na flash interview, quer na conferência de imprensa. Mourinho visou a equipa de arbitragem liderada por Sérgio Guelho e também a atuação do VAR, Pedro Ferreira, em particular o lance do golo anulado a António Silva, ainda com 0-0 no marcador: foi assinalada falta de Otamendi sobre Vrousai.

«Fazemos um golo e se isto é o novo futebol, em que se anulam golos por um dedinho, pisar outro dedinho… eu não gosto deste futebol. Mas se este é o novo futebol, temos de aceitar. O jogo em si foi o que o Rio Ave quis e o árbitro permitiu e quanto a isso também pouco podemos fazer», disse Mourinho, na entrevista rápida, à BTV.

«Acaba por ser o protagonista do jogo o senhor que estava na Cidade do Futebol a chamar o árbitro. Depois, o árbitro não tem personalidade. Quando vi o árbitro chamado ao VAR já sabia que ia ser anulado», afirmou, minutos mais tarde, em conferência de imprensa.

