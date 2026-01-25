José Mourinho, treinador do Benfica, na flash interview da BTV que se seguiu ao triunfo frente ao Estrela da Amadora, por 4-0, para a 19.ª jornada da Liga:

Daniel Banjaqui, Anísio Cabral e golo ao minuto 84

«Enigmas… Estou muito contente com tudo isso de um modo particular, porque é a estreia do Anísio em absoluto e a do Banjaqui como titular. O Banjaqui fez um jogo extraordinário e ao Anísio melhor não se podia pedir a um atacante. É fantástico, porque cresceram juntos no Seixal Campus, jogam juntos no Benfica e na Seleção. O Banjaqui já treinava há bastante tempo connosco, o Anísio ainda não. O significado do minuto 84, do senhor Eusébio, ainda mais. O objetivo principal, que era ganhar, e o segundo, jogando bem, foram conseguidos. É uma boa noite para o Benfica.»

Aposta em Daniel Banjaqui a titular

«Com o Banjaqui pretendi dar ao Dedic um merecido descanso. Sabia que podia contar com o Banjaqui, não tinha dúvidas de que ele ia responder afirmativamente porque joga na Liga 2, que é extremamente competitiva. Tentei dar ao Dedic, que na quarta-feira vai levar com o Vinícius, que anda de mota, a possibilidade de fazer esse jogo em condições físicas perfeitas.»

Pavlidis bisou e voltou a marcar de penálti

«O primeiro golo é importantíssimo, porque a primeira parte foi difícil. O Estrela conseguiu “avançar” o jogo e o golo aparece num momento importantíssimo, antes do intervalo. O penálti é decisivo, porque estávamos a ganhar e se marcas respiras um pouco, mas se falhas tens receio que as coisas acabem mal. Ele marcou como teria marcado com a Juventus, mas escorregou. Mas isso não o ia fazer perder confiança.»

Regresso de Rafa à Luz

«Disse-lhe “joga e sê feliz”. As condições ainda não são as melhores. Teve um ou outro arranque “à Rafa”. É um jogador de nível superior, de grande, grande qualidade, com experiência de jogar com esta camisola pesada. Entrou bem e agora tem mais uma semana para treinar com os jogadores, o que não acontecia no Besiktas, onde treinava sozinho. Se hoje teve 20 minutos, no próximo fim de semana, com o Tondela, seguramente que pode ter mais.»