A sondagem da Pitagórica para o Maisfutebol, TVI, CNN Portugal, TSF e JN questionou os associados do Benfica sobre a contratação de José Mourinho: ora 66 por cento dos sócios consideram que a chegada do treinador foi boa ou muito boa.

27 por cento diz que é muito boa e 39 por cento diz que é boa.

Por outro lado, o número de benfiquistas que consideram a contratação má ou muito má é quase residual: 2 por cento diz que é muito má e 5 por cento diz que é má.

Já 24 por cento considera nem boa, nem má, enquanto 3 por cento não sabe ou não responde.

Refira-se que esta sondagem foi realizada à entrada do Estádio da Luz, antes dos jogos com o Rio Ave e com o Gil Vicente, quando o treinador tinha realizado um e dois jogos, respetivamente, no banco dos encarnados.

Apenas 7 por cento dos sócios rejeita chegada de Mourinho

62 por cento dos sócios dizem que o Benfica precisa mais de uma mudança do que de estabilidade

Outra pergunta questionada aos sócios perguntou-lhes se o Benfica neste momento precisa mais de uma mudança, ou de estabilidade, como tantas vezes se diz que falta ao clube encarnado.

Ora 62 por cento dos associados considera que precisa de uma mudança, enquanto 37 por cento diz que é mais importante nesta fase a estabilidade. Um por cento não sabe ou não responde.

FICHA TÉCNICA

▪ Para a obtenção da amostra deste estudo foram recolhidos nos dias 23 e 26 de setembro de 2025, nos jogos SL Benfica – Rio Ave e SL Benfica – Gil Vicente 981 questionários.

▪ Destes questionários, 112 entrevistas foram excluídas, por corresponderem a número de sócios duplicados ou triplicados.

▪ Paralelamente a estes duplicados, registamos uma taxa de recusas, por necessidade de registar o número de sócio, de 7,36% (64 sócios).

▪ A amostra total válida é de 869 inquéritos , a que corresponderia num cenário probabilístico a uma margem de erro de ± 3,39% para um nível de confiança de 95,5%.

▪ Depois do controlo de duplicados, o nº de sócio foi removido e a base de dados anonimizada.

▪ Na amostra de 26 de setembro foi acrescentada uma pergunta relativa a um cenário de 2ª volta nas eleições, sendo que a amostra recolhida nesse dia foram de 576 entrevistas a que corresponde uma margem de erro para esta pergunta de ± 4,17%.