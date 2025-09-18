José Mourinho assinou com o Benfica até junho de 2027, mas tanto o clube como o treinador podem rescindir o contrato no final da presente temporada.

Este foi, de resto, o detalhe que chamou a atenção no comunicado enviado pelas águias à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Qualquer uma das partes tem a opção de rescindir nos primeiros dez dias após o final do último jogo oficial de 2025/26, contudo, sabe o Maisfutebol, a quebra de vínculo tem um custo associado, embora significativamente mais baixo do que se tivessem de pagar a indemnização relativa à época restante no contrato.

Quer isto dizer que, se o Benfica despedir Mourinho quando acabar a atual temporada, não terá de pagar o valor da duração do contrato remanescente e o mesmo se aplica ao técnico de 62 anos. Se Mourinho quiser sair para outro clube, terá de indemnizar o Benfica num montante equivalente.