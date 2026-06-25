«Benfica? Ganhei oito campeonatos, nunca de forma invicta… este conta como nove»
Ex-técnico dos encarnados classificou a época passada como «bastante boa»
Ex-técnico dos encarnados classificou a época passada como «bastante boa»
José Mourinho, que trocou o Benfica pelo Real Madrid no final da presente época, abordou o regresso às águias no podcast Beast Mode On, do ex-futebolista inglês Adebayo Akinfenwa.
O técnico de 63 anos analisou a época «bastante boa» nos encarnados que, como explica, termina como sensação de título conquistado.
«Eu ganhei oito campeonatos, mas nunca de forma invicta. Portanto, este conta como nove [risos]. Não é um título, mas é uma boa sensação. É algo que acalma o sentimento de não ganhar o título», começa por referir.
Apesar de reconhecer a contestação dos adeptos benfiquistas ao lingo da época Mourinho acredita que terminar a época de forma invicta serviu para acalmar os ânimos.
«Os adeptos em Portugal, Espanha, Itália, são muito... nós somos latinos, muito emotivos. Nesses momentos [de maior contestação], temos de ser profissionais e respeitar os sentimentos dos adeptos. Ao não perdermos jogos e ao marcarmos um golo no último minuto que te dá o empate e dá esse estatuto de invencível é algo que os adeptos gostam e é uma espécie de demonstração de respeito para com eles», apontou.
O FC Porto foi o Campeão Nacional, com o Benfica a terminar na terceira posição. De acordo com o atual treinador do Real Madrid, a consistência dos dragões foi a chave para o título.
«Eu não comecei a época [no Benfica], cheguei já com alguns jogos já disputados. Por isso, nunca estivemos no topo da Liga. Tivemos uma época bastante boa, mas este FC Porto... Perderam um par de jogos, mas ganharam, ganharam, ganharam e nós estávamos a ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. No momento em que tens um empate, a distância aumenta um bocadinho e não conseguimos apanhá-los», admitiu.
No que toca a equipas invictas, Mourinho recordou o Arsenal, campeão da Premier League em 2004, dando as devidas distâncias. «Mas a sensação de ser invencível... claro que os invencíveis do Arsenal são os reis nesse sentido, mas foi uma boa sensação», concluiu.
Mourinho regressa agora ao Real Madrid, 13 anos depois, para tentar mudar o rumo da equipa merengue, que na temporada passada não venceu qualquer título.