Benfica: Mourinho falta a conferência de imprensa pela quarta vez esta época
Técnico encarnado vai fazer antevisão da receção ao Famalicão apenas em declarações ao canal do clube
Técnico encarnado vai fazer antevisão da receção ao Famalicão apenas em declarações ao canal do clube
Não há três sem quatro... José Mourinho tomou-lhe o gosto e voltou a cancelar uma conferência de imprensa de antevisão a um jogo da Liga.
Depois de na última semana não ter falado aos jornalistas antes do jogo frente ao Moreirense, o treinador do Benfica voltará a não comparecer na sala de imprensa para a antevisão da receção ao jogo com o Famalicão, que terá lugar no Estádio da Luz, na próxima segunda-feira.
Em alternativa, o técnico irá fazer curtas declarações ao canal do clube - a BTV.
Esta é a quarta vez este ano que Mourinho falha uma conferência de imprensa nesta temporada.
Tal como nestes casos de Moreirense e Famalicão, o treinador já tinha faltado às antevisões aos jogos de Casa Pia e Nacional. Antes da receção ao Casa Pia, Mourinho não falou por coincidir com a data da segunda volta das eleições no Benfica. Já na antevisão ao Nacional o treinador também ficou em silêncio, após a primeira vitória para a Liga dos Campeões, frente ao Ajax.
O Benfica recebe o Famalicão esta segunda-feira (20h45), em jogo da 14.ª jornada da Liga Portuguesa, que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.