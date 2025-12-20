Não há três sem quatro... José Mourinho tomou-lhe o gosto e voltou a cancelar uma conferência de imprensa de antevisão a um jogo da Liga.

Depois de na última semana não ter falado aos jornalistas antes do jogo frente ao Moreirense, o treinador do Benfica voltará a não comparecer na sala de imprensa para a antevisão da receção ao jogo com o Famalicão, que terá lugar no Estádio da Luz, na próxima segunda-feira.

Em alternativa, o técnico irá fazer curtas declarações ao canal do clube - a BTV.

Esta é a quarta vez este ano que Mourinho falha uma conferência de imprensa nesta temporada.

Tal como nestes casos de Moreirense e Famalicão, o treinador já tinha faltado às antevisões aos jogos de Casa Pia e Nacional. Antes da receção ao Casa Pia, Mourinho não falou por coincidir com a data da segunda volta das eleições no Benfica. Já na antevisão ao Nacional o treinador também ficou em silêncio, após a primeira vitória para a Liga dos Campeões, frente ao Ajax.

O Benfica recebe o Famalicão esta segunda-feira (20h45), em jogo da 14.ª jornada da Liga Portuguesa, que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.