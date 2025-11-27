O Benfica prepara a visita ao Nacional com vários jovens da equipa B às ordens de José Mourinho.

É possível ver, nas imagens do treino desta quinta-feira, que Kevin Pinto, Tiago Freitas, Diogo Prioste, Eduardo Fernandes e Francisco Silva trabalharam juntamente com o plantel principal. Outros nomes como Gonçalo Oliveira, Joshua Wynder, João Veloso ou Rodrigo Rêgo também estiveram inseridos na sessão matinal.

O Benfica visita o Nacional no próximo sábado (18h00), num duelo da 12.ª jornada da Liga. Mourinho não fará a habitual antevisão ao encontro e vai apenas prestar declarações à televisão oficial dos encarnados antes da viagem para a Madeira, agendada para esta sexta-feira.