Benfica
Há 1h e 58min
Benfica: Mourinho volta a falhar conferência de imprensa
Treinador dos encarnados vai antever o jogo com o Rio Ave apenas com declarações à televisão do clube
Treinador dos encarnados vai antever o jogo com o Rio Ave apenas com declarações à televisão do clube
Tal como tem acontecido em diversas ocasiões esta temporada, José Mourinho não vai estar presente em conferência de imprensa para antever o jogo com o Rio Ave, da 18.ª jornada da Liga.
O técnico dos encarnados vai falar apenas à televisão do clube, a BTV, a partir das 14h00 desta sexta-feira.
O Benfica visita o Rio Ave no próximo sábado, em jogo marcado para as 20h30.
RELACIONADOS
Farioli: «Ganhar à Mourinho? Amanhã iríamos ver um bom reel no Instagram»
Mourinho: «Motivar o plantel? É Benfica, sou eu, é fácil»
Lesão de Ríos é «importante» e Mourinho queria Sudakov «mais decisivo»
FOTO: tarjas com alusões às eleições do Benfica e a José Mourinho
FC Porto deixa recado a Mourinho: «Fáceis de analisar, difíceis de bater»
Mourinho: «Eu não sou importante, o Benfica é importante»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS