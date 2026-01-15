Tal como tem acontecido em diversas ocasiões esta temporada, José Mourinho não vai estar presente em conferência de imprensa para antever o jogo com o Rio Ave, da 18.ª jornada da Liga.

O técnico dos encarnados vai falar apenas à televisão do clube, a BTV, a partir das 14h00 desta sexta-feira.

O Benfica visita o Rio Ave no próximo sábado, em jogo marcado para as 20h30.