O Benfica tem um princípio de acordo fechado com José Mourinho para ser o novo treinador da equipa principal, confirmou o Maisfutebol.

Nesta altura falta apenas definir alguns detalhes, os quais devem ficar fechados esta quarta-feira.

Um desses detalhes prende-se, por exemplo, com a duração do contrato. Tudo aponta que Mourinho assinará pelo que resta desta temporada, mais uma (quase duas épocas, portanto), mas só quarta-feira haverá certezas.

Recorde-se que o treinador português tem uma forte ligação com o diretor-geral Mário Branco, com quem trabalhou no Fenerbahçe, e era um desejo antigo do próprio Benfica, que já orientou no início da carreira.

Mário Branco foi aliás o responsável por liderar as conversas com Mourinho.

Por outro lado, Mourinho tinha também um desejo muito forte de treinar o Benfica, o que acabou por corresponder a exigências financeiras mais baixas do que é o normal para o treinador: recentemente, o português exigiu 10 milhões de euros brutos para aceitar uma abordagem de mercado.

Recorde-se que o Benfica demitiu esta terça-feira, após a derrota em casa com o Qarabag para a Liga dos Campeões, o treinador Bruno Lage, o qual sai por mútuo acordo, após uma conversa com Rui Costa.

O nome de José Mourinho há muito circulava como o preferido da SAD encarnada, o que acabou por consumar-se neste entendimento, que em breve deve dar lugar a um contrato.