O treinador do Benfica, José Mourinho, esclareceu as palavras duras que teve após a vitória no reduto do Desportivo de Chaves (2-0), a contar para a Taça de Portugal.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Newcastle, o técnico dos encarnados garantiu estar em total sintonia com o plantel, mas enviou uma farpa ao antecessor, Bruno Lage, pelo «ritmo» em que a equipa entrou em Trás-os-Montes.

«Nunca digo nada à equipa quando o jogo acaba. Vou ao balneário, cumprimento os jogadores, não é o momento de falar. Nunca o faço. A equipa quer o mesmo do que eu, não há divergência. Uma coisa é o plano e outra é o campo. Relativamente à relação com os jogadores também pode acontecer. Entre eu e eles não há desacordo. O que queria, assim que marcássemos, era acabar com o jogo. Eles tentaram mas, não conseguiram. (...) Eles tentaram, mas depois entraram num jogo mais lento, que acho que era o ritmo a que estavam habituados a jogar»,