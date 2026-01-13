José Mourinho, treinador do Benfica, defendeu-se das críticas em relação à decisão de ter mantido os jogadores em estágio no Seixal após a eliminação da Taça da Liga. Sublinhou ainda a relação que tem com os jogadores, na antevisão ao Clássico com o FC Porto para a Taça de Portugal.

«O diálogo com os jogadores correu muito bem, mas não consigo ser aquilo que querem que eu seja. Estou a falar daqueles que não são vossos colegas, porque não são jornalistas, mas têm opinião. Não me vão mudar nem como homem, nem como treinador. Não consigo jogar mal e dizer que joguei bem. Não consigo aceitar mediocridade nem dos outros, nem da minha parte. Cheguei onde cheguei a ser Mourinho e vou ser Mourinho até ao fim. Essas críticas que deram telenovela até ao fim, não são bem assim. Esqueceram-se de dizer que na véspera eu disse que gostava muito de ganhar a competição pelos adeptos, mas também um grupo fantástico de jogadores. Amo aqueles gajos.»

«Não consigo atirar areia para os olhos das pessoas. Por outro lado, a relação que tenho com jogadores e a relação que tive em duas décadas é das coisas mais bonitas que tenho na carreira. Graças a Deus que não estou a falar de 100 por cento dos ex-jogadores, porque alguma coisa estaria errada. Ex-jogadores que me contactam para coisas de carreira e coisas pessoais. Jogadores com 25 e com 45 anos que têm o mesmo tipo de relação é muito bonito. Hoje em dia trabalha-se muito em relação à perceção, com pessoas dúbias, haters, que chegam à televisão e muitas vezes são incompatíveis com a outra atividade prodissional que têm.»

«Os meus jogadores gostam de mim. Sou capaz de dizer a um jogador tu não jogaste nada. Quando vocês quiseram matar o Dahl pela assistência que fez ao Shick, do Bayer Leverkusen, eu disse que no domingo o Dahl joga, nele não se toca. Vou ser assim até ao fim, a maioria dos jogadores gosta de mim e tem uma relação de grande abertura. Cheguei aqui pelo meu próprio pé, sabem onde cheguei. Como futebolista - Eusébio, Luís Figo, Cristiano Ronaldo. Como treinaddor, em Portugal, só um é que chegou.»