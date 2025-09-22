José Mourinho, novo treinador do Benfica, fez a antevisão ao duelo de terça-feira com o Rio Ave, para a Liga, em conferência de imprensa realizada na véspera. Técnico luso analisou a prestação da dupla ofensiva apresentada diante do AVS, no sábado.

Maior dificuldade neste início

«A maior dificuldade é o tempo que não existe. Hoje já me libertei um pouco mais, mas os dois primeiros dias... se os dias tivessem 48 horas, continuavam a ser curtos. Não é só o treino, é conhecer a estrutura, conhecer as pessoas. Não vamos exagerar na informação nesta fase, apenas tocar em pontos fundamentais. Processar informação pode levar a que o foco se perca, que se perca criatividade, alegria.»

Dupla Ivanovic/Pavlidis na frente

«Cada jogo é um jogo. Cada um tem uma estratégia. Se há 20 ou 25 anos já tínhamos uma abordagem para cada jogo, imagine-se agora com uma estrutura ainda maior. Não quis desvirtuar muito daquilo que é a equipa, mas gosto de coisas diferentes. Ainda não tivemos muito trabalho de campo e acredito mais nisso do que nas reuniões. Obviamente que foram introduzidas algumas coisas. A maneira como saltámos na pressão, os movimentos ofensivos, a posse estabilizada, a reação à perda... coisas que, se o Bruno [Lage] fosse para o meu lugar no Fenerbahçe, alteraria algumas coisas. O futebol é assim, tentei dar uma dinâmica ofensiva diferente. Confesso que não senti Pavlidis e Ivanovic muito confortáveis a jogar num 4-4-2 flat [clássico, com os dois avançados lado a lado], como se diz em Inglaterra. Pensámos em dar-lhes um tipo de ocupação de espaço que possa ter os dois mais confortáveis. O Sudakov também encontrou-se bastante bem naquela dinâmica e na segunda parte as coisas correram melhor.»