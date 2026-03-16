José Mourinho viu ser negado o recurso referente aos dois castigos aplicados pelo Conselho de Disciplina da FPF na sequência do Benfica-FC Porto.

O recurso hierárquico impróprio aplicado ao técnico das águias já não havia tido efeitos suspensivo (o que o tirou do jogo em Arouca), e surge agora a deliberação final do Pleno da FPF, que julgou «totalmente improcedente» a impugnação.

Assim, José Mourinho, que já cumpriu o jogo de castigo da 26.ª jornada da Liga, vê também negada a possibilidade de se sentar no banco na receção do Benfica ao V. Guimarães devido à sanção de 11 dias de suspensão iniciada após Arouca.