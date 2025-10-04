Em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, de antevisão ao FC Porto-Benfica, José Mourinho falou sobre a importância da preparação psicológica do Clássico e voltou a comentar declarações feitas após o duelo com Chelsea.

Disse que Chelsea era melhor do que o FC Porto

«Quando se perde, temos de nos tentar agarrar a algo de positivo e motivador para as pessoas que estão à nossa volta, a olhar para o chão, e receber qualquer coisa de positivo. Não me parece ser uma frase com conotação negativa para o FC Porto, já os elogiei e posso fazê-lo novamente. Gosto muito da equipa do FC Porto. Mas não vejo nenhum drama na situação. Uma coisa é o campeão do mundo que luta para ganhar a Premier League e joga na Champions. Outra coisa é um clube que joga para ganhar a Liga portuguesa, que fez um fantástico investimento e outra coisa é um clube que gastou mil milhões no último par de anos. Estamos a falar de contextos diferentes.»

Preparação psicológica para o Clássico

«É uma boa pergunta. Ao nível tático tivemos hoje um dia que nos permitiu trabalhar bem, com baixa intensidade, mas bem as nossas ideias, seja do ponto vista defensivo seja ofensivo. Ao nível emocional é obviamente importante que tanta gente nova perceba bem o contexto. Para um treinador que já esteve do lado de lá e está do lado de cá é mais fácil antecipar cenários ao nível emocional. E ajudar jogadores que mesmo que tenham tido clássicos de outros países de onde venham, este é o primeiro Clássico em Portugal. É importante terem uma boa noção que este Clássico tem.»