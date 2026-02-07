Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Alverca, José Mourinho elogiou a organização dos ribatejanos e antecipou uma postura defensiva da equipa de Custódio, este domingo, no Estádio da Luz.

Análise ao adversário, estado do tempo e do relvado

«Espero o Alverca igual a todas as equipas que vêm ao Estádio da Luz no campeonato, com a esperança de não perder, a jogar para não perder, muito organizado, bem treinado, a dificultar o jogo de uma equipa que quer ganhar. Estão tranquilos e não na pressão da luta pela permanência. É uma equipa com qualidade, não constrói muitas oportunidades de golos, mas faz golos, é perigosa. Depois do empate no último jogo, a vitória é o único resultado que nos interessa e nos pode deixar – entre aspas – entusiasmados com o jogo de segunda-feira [n.d.r. Clássico no Dragão]. Se não ganharmos o jogo de amanhã [domingo], o jogo de segunda-feira passa a ter um significado muito reduzido para nós.

Com as condições atuais, jogar em casa é muito bom, porque se algum estádio vai estar em condições mínimas para se jogar é o Estádio da Luz. Venho do jogo dos jovens [sub-17] contra o Sp. Braga e contra o FC Porto, os campos estão num estado muito difícil e os miúdos não conseguem fazer dois passes seguidos. Transportando isso para os homens, se eles amanhã [domingo] jogassem nestes campos, a situação seria igual. O Estádio da Luz amanhã será um dos estádios, em princípio, em que se pode jogar.»