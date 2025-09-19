FOTO: Mourinho vê o sol nascer no Seixal e regista o momento
«Bom dia, Benfica», escreveu o treinador das águias, que passou a noite no centro de treinos
«Bom dia, Benfica», escreveu o treinador das águias, que passou a noite no centro de treinos
Na apresentação como treinador do Benfica, José Mourinho confidenciou que quando saiu de casa despediu-se com um «até domingo».
Palavras no sentido literal, já que o técnico das águias dormiu mesmo no Benfica Campus para se inteirar o mais rapidamente possível de todos os dossiers possível e preparar a visita a casa do AVS.
A noite deve ter sido longa, mas Mourinho também acordou cedo. Ainda antes das 08h00, o técnico partilhou no Instagram uma fotografia do nascer do sol (foi às 07h22) fotografado do Benfica Campus, bem perto do campo de treinos utilizado pela equipa principal dos encarnados: «Bom dia, Benfica», escreveu.
Para esta sexta-feira de manhã está agendado o derradeiro treino do Benfica antes da viagem em direção ao norte do país, onde a equipa de José Mourinho joga neste sábado a partir das 18h00.
Recorde-se que há 25 anos, quando assumiu o comando do Benfica pela primeira vez, José Mourinho também passou as primeiras noites fora de casa - mais concretamente num hotel - para preparar da melhor forma possível a estreia enquanto técnico dos encarnados e, na altura, como treinador principal de uma equipa.
O treinador das águias, que falou nesta quinta-feira aos jornalistas, não vai fazer conferência de imprensa de antevisão.