José Mourinho, novo treinador do Benfica, fez a antevisão ao duelo de terça-feira com o Rio Ave, para a Liga, em conferência de imprensa realizada na véspera. O técnico luso, que orientou o Benfica há 25 anos, diz estar «familiarizado» com o ambiente na Luz e até com algumas músicas. Além disso, elogiou o papel de Otamendi.

Visitas aos estádios portugueses

«Eu fui ao Estádio da Luz várias vezes, principalmente em momentos bons. Nunca vou aos estádios quando os momentos não são bons. Fui a Alvalade, só tive possibilidade de ir ao Dragão agora. E vou sempre escondidinho, lembro-me que estive numa box onde estavam os pais do António Silva e do João Neves, na altura. Tudo gente tranquila. Estou familiarizado com o estádio. Sabendo as músicas ou não. Umas podem fazer mais ou menos sentido, mas são músicas bonitas, ritmadas... esse tem de ser o ambiente. Se calhar sou purista, mas acredito que não haja um benfiquista que não queira ganhar. Se calhou sou naive [ingénuo, em inglês]. Tem de haver festa no princípio, apoio durante o jogo e no final, como tenho dito aos jogadores, o Benfica ou ganha ou, se não ganhar, tem de estar morto de fadiga. Há dias em que as coisas não correm bem, como o Qarabag. As pessoas não se reveem com isso.»

Otamendi influente no balneário

«É uma equipa de miúdos com um homem que é campeão do mundo, com carradas de experiência ao mais alto nível. É o capitão. Já estive em clubes em que a braçadeira não estava no braço certo, aqui neste caso é alguém verdadeiramente capitão. Aquilo que me surpreendeu pela positiva é que quem vem da formação, inclusive jogadores que ficaram no banco, ou até o Gonçalo [Oliveira] e o Diogo [Prioste] que nem ficaram no banco, têm com um vocabulário com significado. Com 'escola Benfica', com positividade e responsabilidade. São miúdos que se amam, que cresceram juntos. São muito fortes no balneário e até alguns que nem jogaram. O treinador da equipa principal tem de agradecer à formação por ter miúdos como estes.»