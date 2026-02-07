José Mourinho esclareceu a pouca utilização de Franjo Ivanovic, em conferência de imprensa, após uma recente entrevista do avançado, que garantiu não ter qualquer problema com o treinador. Além disso, o técnico dos encarnados assegurou que Rafa está motivado e vai jogar contra o Alverca, este domingo.

Declarações de Ivanovic

«A minha primeira missão enquanto treinador do Benfica é ganhar jogos. Nunca, nestes meses em que estou aqui, seja presidente, conselho de administração, diretor-geral ou diretor de futebol, nunca ninguém me disse para ter em atenção a valorização ou desvalorização de algum dos nossos ativos. O objetivo principal é sempre tentar ganhar o maior número de jogos. É nisto que penso quando faço as minhas escolhas. Depois, obviamente que como treinador, gestor, líder de homens, também penso nisso, na individualidade, nas ambições dos jogadores, que há um Mundial daqui a uns meses e, sem provocar conflitos entre o que é fundamental e o que é secundário, o secundário também me interessa.»

«O Ivanovic tem jogado pouco, mas tem estado sempre presente, nunca ficou fora de uma convocatória, utilizei-o quando achei que devia utilizar, quando senti que as características do adversário, como o adversário jogava, como foi o caso do Nápoles, um adversário que conhecia muitíssimo bem. Achei que era o jogo ideal para as suas características e fui capaz de deixar de fora o Pavlidis. Nos jogos da Liga, em que as equipas jogam muito baixas, fechadas, acumulam muita gente na área, há determinados perfis de jogador que fazem mais sentido. Por exemplo, o Anísio é um jogador que joga em espaços reduzidos, joga de costas para o adversário, serve de referência na área. Vou pelas características que nos podem ajudar a ganhar jogos.»

Postura de Rafa nos treinos e motivação para ser titular

«Aqui toda a gente treina bem e tem motivação para treinar. Uma das minhas maiores preocupações ao longo da carreira é a construção de treinos motivadores, interessantes, que puxem pelos jogadores. Está motivado e a trabalhar como todos. Já fez dois jogos, com o tempo a passar vai tendo mais minutos nas pernas e, amanhã [domingo], seguramente que vai jogar.»