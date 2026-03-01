José Mourinho explica os planos que tem para o futuro, que englobam o Benfica:

Continuidade no Benfica depende da conquista da Liga?

«Tem de perguntar ao presidente Rui Costa, não a mim. A cláusula é simplesmente uma de facilidade de separação, seja para o lado do Benfica ou para o meu. É uma cláusula fácil, não uma que hipoteque economicamente a situação dos clubes, como acontece muitas vezes. Na altura chamei-a de cláusula de ética e respeito para com os candidatos à presidência do Benfica, neste momento chamar-lhe-ia cláusula da facilidade. É fácil para mim e para o Benfica decidir.»

Qual é a sua vontade? É ficar?

«Há uma coisa que controlo, que é a minha vontade e as minhas motivações. Vocês são, penso eu, todos profissionais de nível, de qualidade, mas às vezes parece que deixam passar entre os dedos alguns sinais de coisas importantes que poderiam ler e tirar as devidas conclusões. Quando, depois do problema dos jogos com o Real Madrid, se agarraram a dizer que eu tinha perdido uma grande oportunidade para voltar ao Real Madrid, nesta sala, um dia antes de termos jogado o primeiro jogo com o Real Madrid, perguntaram-me se se poderia dizer não ao presidente Florentino Pérez, e a minha resposta foi: “Sim, pode-se”. Acha que diria isso se quisesse sair do Benfica para ir para o Real Madrid? Tenho muitos defeitos, mas acha que sou estúpido? Fui muito objetivo, vocês ou não a quiseram a apanhar ou não era do vosso interesse fazê-lo. Fui eu que disse que não queria ir e, entre as linhas, que queria ficar. Agora, quero ficar com um campeonato que seja um único campeonato, e não dois. Porque jogar ao mesmo tempo o campeonato real e o virtual, não gosto. Gosto de jogar só um. Quero ficar, respeitar o meu contrato com o Benfica. E se o quiser renovar por mais anos, também o assino sem discutir uma única vírgula.»