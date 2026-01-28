José Mourinho, treinador do Benfica, na flash interview da Sport TV que se seguiu à vitória épica do Benfica frente ao Real Madrid (4-2), que garantiu o apuramento para o play-off da Liga dos Campeões:

Final emocionante na Luz

«Ganhar e perder jogos no último minuto, na última jogada do jogo, já me tinha acontecido diversas vezes. Mas nesta situação, em que está a ganhar, mas não chega. Depois pensas que chega, mas não chega. Depois pensas que tens de mudar coisas, correr riscos, porque esta bola também podia dar 3-3, e com ele ficaríamos na mesma eliminados. Ganhar ao Real Madrid tem sempre um peso importante, mas naquele momento temos de ir com tudo. Já no jogo no Dragão, o Trubin, na última jogada, foi lá com perigo, cabeceou e a bola bateu no jogador do Porto e foi para canto, mas o árbitro não o deu. Não somos uma equipa muito forte no jogo aéreo, o “grandão” foi lá e faz um golo espetacular. Independentemente do nosso futuro na competição, seja chegar longe ou ficar pelo caminho na próxima eliminatória, é histórica esta vitória contra o Real Madrid. Do ponto de vista económico, também é importante para o Benfica, e para o prestígio ainda mais.»

Subida à área contrária de Trubin no último lance

«Quando faço a substituição do António (Silva) e do Ivanovic, não tenho a mínima ideia se o 3-2 é ou não suficiente. Quando eles entram, é para segurar a vitória. Depois, quando percebemos que não chega, e eles com um jogador a menos, mandei o Nico (Otamendi) jogar na frente porque não podia fazer mais substituições. Quando a falta chega, obviamente que mando o Trubin ir para a frente. É uma noite histórica no Estádio da Luz.»

O que é que esta vitória dá ao Benfica?

«Gostava que desse um bocadinho de respeito. Faço o apelo para que muita dessa gente, neste momento, não se esteja a suicidar, a saltar das varandas. Tenham calma que o Benfica vai perder e eles vão poder “matar-nos” outra vez. Só gostava de um bocadinho de respeito para com o Benfica e os seus jogadores.»