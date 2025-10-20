José Mourinho chegou ao Benfica a 18 de setembro. Desde então soma três vitórias, dois empates e uma derrota. Na antevisão ao jogo com o Newcastle United, da Liga dos Campeões, marcado para esta terça-feira (20h), o treinador dos encarnados «invejou» o homólogo, Eddie Howe, por estar no cargo há «três/quatro» anos e ter jogadores à sua imagem. No seguimento, Mourinho revelou também a data de regresso de Manu Silva

Um balanço do primeiro mês no Benfica

«É a terceira vez em que agarro numa equipa com o campeonato em andamento: Benfica na primeira vez, Tottenham e agora o Benfica. Não posso dizer que tenha muita experiência nisso, mas essas pequenas experiências dão-me a noção que é muito mais difícil do que começar uma época e ter tempo para discutir coisas. Como tenho dito, o Eddie tem tido esse privilégio por estar aqui há três/quatro anos. Todos os jogadores são perfil Eddie. Quando se entra a meio da época não se pode estar frustrado. Cheguei com o comboio em andamento e tenho de tentar adaptar-me, sem sentir nenhum tipo de frustração.»

O regresso de Manu Silva

«Penso que na próxima semana estará a treinar connosco num modo global. Já faz algumas coisas connosco, como viram no treino de hoje (segunda-feira), mas com muito controlo. Pensamos que na próxima semana já pode começar a integrar o trabalho normal com a equipa. Se estamos no final de outubro, quase que me arriscaria a dizer que no final de novembro já terá condições para poder jogar.»