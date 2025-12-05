José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV após o empate [1-1] com o Sporting, a contar para a 13.ª jornada da Liga. Técnico dos encarnados afirmou que o Benfica foi a equipa que mais merecia a vitória.

A ganhar alguém seria o Benfica

«Começámos mal. Começámos de um modo que me chateou de sobremaneira. No trabalho que nós fizemos esta semana, haviam regras coisas que não podíamos fazer. Foi exatamente o que nós fizemos. Depois uma reação, eu diria, emocional, uma reação de orgulho de uma equipa que quis ir à procura do resultado. Mas onde nós dominámos o nosso adversário foi na segunda parte, onde só uma equipa é que é que podia ganhar. Obviamente que não criámos cinco, seis ou sete grandes oportunidades. Nestes jogos é muito difícil que isso aconteça. Acho que a ganhar alguém teríamos de ser nós. Depois, no momento em que nós estamos em cima surge a expulsão do Prestianni. Obviamente que uma equipa cansada e com um jogador a menos fomos obrigados a adaptarmos à situação.»

Expulsão de Prestianni matou o plano para o final

«Falar de fragilidades do Sporting é difícil. Tentamos explorar algumas das situações que nós interpretámos como possíveis de explorar. Acho que eles tiveram muito respeito por nós. Estou satisfeito com a atitude dos jogadores. Em jogos desta natureza, dérbis e clássicos, tu entras e sofres um golo e normalmente é difícil de recuperar emocionalmente. A equipa conseguiu isso mesmo. Depois apanhámos outras situações. O Dedic estava em dificuldades mas não havia outro. O Enzo também. Eu sabia que o Manu não tinha minutos para dar. A uma intensidade destas só o meti quando fui obrigado. Depois o ‘push’ final do jogador que vai à procura da profundidade como é o Ivanovic. Depois, a expulsão do Prestianni acaba por matar aquilo que tínhamos preparado para os últimos minutos.»

