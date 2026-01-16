O treinador do Benfica garante que a equipa vai continuar «à caça» de Sporting e FC Porto, apesar da recente «tristeza». José Mourinho fez uma curta antevisão ao Rio Ave-Benfica, jogo da 18.ª jornada da Liga (o início da segunda volta) em entrevista à BTV. O duelo joga-se às 20h30 deste sábado, no Estádio dos Arcos.

Moral

«Em alta, pela confiança que retirámos de um jogo muito bem conseguido, com exceção do mais importante que é o resultado. A tristeza está a transformar-se em motivação, força e energia. Jogámos há dois dias um jogo exigente no Norte, voltámos ao Sul, regressamos ao Norte e vamos jogar contra uma boa equipa. Mas estamos com tudo, motivados para dar 'caça' às duas equipas que estão à nossa frente. Queremos voltar ao campeonato.»

Rio Ave

«Equipa difícil, sólida e tranquila. Estão bem na tabela, é o tipo de equipa que não precisa de olhar para baixo, só olha para cima. Uma equipa física, com gente experiente, forte e rápida. Defendem com um bloco baixo, linha de cinco, contra-atacam com perigo. Fizeram um jogo ótimo em Barcelos. Têm argumentos suficientes para dar um jogo difícil.»

Richard Ríos

«Não está bem. É uma lesão que é difícil de prever quanto tempo demorará. Quando a opção é não cirúrgica, precisa-se de tempo para poder reforçar a zona. Para sentir-se mais confortável. Sem antecipar cenários, no prazo de dez dias, até ao Estrela, estará completamente fora.»