Em antevisão à receção ao Moreirense, José Mourinho abordou também o futuro a médio prazo. Neste caso, o mercado de verão, tendo em vista a construção do plantel para 2026/27. O técnico admitiu já ter tido reuniões sobre o assunto e falou em específico sobre Otamendi.

Futuro de Otamendi

«River Plate. Otamendi. Acho que depende só dele, há pessoas que tem o direito de escolher o seu futuro por tudo aquilo que construíram no futebol. O Otamendi é um desses. Fez o seu último jogo pela seleção argentina por decisão sua. Acho que terminará com a seleção depois do Mundial por decisão sua. Seria por decisão sua que iria regressar ao River Plate. Está tudo nas suas mãos. O tipo de rendimento que tem apresentado com pouquíssimas lesões, poucas ausências. Dá-nos essa credibilidade de não olhar para o passaporte. É um grande jogador, nada muda de um ano para o outro.»

Abordagem do mercado de verão

«Quando cheguei, o plantel não era meu, mas agora é. Estou há sete meses e qualquer coisa cá, agora é meu. Sim, tenho tido reuniões com a estrutura, o presidente e o diretor. Como sempre faço, gosto de me vincular às minhas responsabilidades, faço-as por escrito. Há documentos nas mãos do presidente e do diretor e temos nos reunido com frequência para melhorar o plantel. São ajustamentos para ter alguma coisa mais minha ou, como dizem em Inglaterra, o meu fingerprint. Gosto do plantel. Uma coisa é adaptá-lo a um determinado tipo de personalidade, outra coisa são mudanças radicais. Sou contra isso. Há muita gente que teve evoluções importantes e que me deixam a expectativa de serem ainda melhores.»